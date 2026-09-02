Sari Pérez Cantú entrega tambos de basura a familias en Frontera

Frontera, Coah. - Como parte del trabajo en equipo entre el Gobierno Municipal, empresas socialmente responsables y la ciudadanía, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la entrega gratuita de tambos de basura a familias de la colonia 10 de Mayo.

Acompañada por Alejandro Sánchez Cárdenas, director de Ecología Municipal, la alcaldesa señaló que este tipo de acciones permiten atender necesidades concretas de las colonias y, al mismo tiempo, sumar a las familias al cuidado y limpieza de sus espacios.

Pérez Cantú destacó que la participación de las empresas ha sido fundamental para mantener este programa, mediante donaciones que posteriormente son canalizadas a las familias que han solicitado el apoyo. Entre las empresas participantes se encuentran Regiopisa, Greenbrier Gimsa, Ironcast, Montajes y AMN Logístic.

El programa se desarrolla de manera sectorizada y con un listado a cargo del Departamento de Ecología, lo que permite llevar un control ordenado de las solicitudes. En cada jornada se entregan alrededor de 50 a 60 tambos, para que las familias cuenten con un espacio adecuado para depositar sus residuos y evitar que la basura termine en lugares indebidos.

La alcaldesa agradeció a las empresas que se han sumado a esta iniciativa y a las familias por participar y contribuir al cuidado de sus colonias. Sari Pérez Cantú reiteró que mantener un Frontera limpio requiere de la participación de todos y que el Gobierno Municipal seguirá escuchando y atendiendo las necesidades de los vecinos, para seguir avanzando en equipo, con orden y rumbo.