Sari Pérez Cantú entrega rehabilitación del puente Almadén-Soledad en Frontera

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú entregó la rehabilitación del puente a desnivel Almadén-Soledad, en la colonia Occidental, como parte de las acciones encaminadas a mejorar la movilidad en la cabecera municipal. El tramo tenía por lo menos 30 años sin recibir mantenimiento integral y es utilizado diariamente por más de 10 mil ciudadanos para trasladarse a sus hogares, trabajos y escuelas.

Los trabajos incluyeron rehabilitación del pavimento, colocación de carpeta de concreto asfáltico, resane de áreas dañadas, pintura en muros, recuperación de banquetas peatonales e instalación de reflectores para mejorar la visibilidad y seguridad de quienes transitan por este punto.

La alcaldesa estuvo acompañada por el subsecretario de Gobierno, licenciado Sergio Sisbeles Alvarado; el regidor de Obras Públicas, ingeniero Orlando Hipólito Plaza; el director de Obras Públicas, ingeniero Luis Alfonso González Garza; así como cabildo, directores, coordinadores, vecinos y equipo Mejora. Los vecinos agradecieron a Pérez Cantú la celeridad y respuesta en la atención de esta obra.

La alcaldesa destacó la importancia de mantener en buenas condiciones las vialidades estratégicas, ya que una ciudad con movilidad segura y eficiente ofrece mejores condiciones de vida para sus familias.

Con esta entrega, Frontera reafirma su compromiso de atender los puntos viales de mayor importancia para la ciudadanía, avanzando con orden y rumbo en infraestructura, seguridad vial y movilidad.