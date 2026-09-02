Descuentos e incentivos en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El Gobierno de Coahuila prepara una nueva campaña de descuentos e incentivos para contribuyentes con adeudos de placas y control vehicular, informó Jesús María Morales Padilla, administrador fiscal en el estado.

El funcionario adelantó que los beneficios serán dados a conocer en los próximos días y recomendó a los contribuyentes mantenerse pendientes de los canales oficiales para conocer las condiciones de la estrategia. "Vienen grandes descuentos en materia de control vehicular. Vamos a generar algunos incentivos por parte de nuestro Gobernador Manolo Jiménez Salinas, para que la gente que deba placas se pueda poner al corriente con incentivos muy interesantes", señaló Morales Padilla.

Sobre el comportamiento de los ingresos estatales, indicó que Coahuila mantiene un crecimiento relevante en la recaudación del Impuesto Sobre Nómina (ISN), mientras que los recursos obtenidos por derechos de control vehicular también muestran avances.

Morales Padilla destacó que fortalecer los ingresos propios se ha convertido en un factor cada vez más importante para las finanzas de Coahuila, particularmente ante los recortes y la reducción de recursos provenientes de la Federación. "Gran parte de la fortaleza de Coahuila radica en la generación de ingresos propios", afirmó.

El administrador fiscal sostuvo que una mayor capacidad de recaudación permite al Gobierno estatal sostener programas sociales, obras y diversas acciones, además de avanzar hacia una mayor autonomía financiera. En este sentido, consideró necesario que los estados y municipios incrementen su capacidad para generar recursos propios y reduzcan su dependencia de las transferencias federales. "Se hace cada vez más relevante que los estados y los municipios puedan ser cada vez más independientes y autónomos, precisamente de manera financiera", puntualizó.