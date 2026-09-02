Sergio Kobel se reúne con Conagua por contaminación del río Sabinas

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- Activistas defensores del río Sabinas, encabezados por el ciudadano Sergio Kobel Romanía, del municipio de Juárez, Coahuila, se reunieron con autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Monterrey, Nuevo León, para exponer la problemática de contaminación que afecta al manantial en la Región Carbonífera y con ello a la presa Don Martín y familias.

Kobel Romanía, exalcalde de Juárez, Coahuila, calificó el encuentro como positivo y destacó que se puso sobre la mesa la necesidad urgente de poner en funcionamiento las plantas tratadoras de aguas en beneficio de la cuenca.

Señaló que atender esta problemática también representa un beneficio para la presa Don Martín, al formar parte de la cuenca relacionada con el río Sabinas y sus afluentes.

"Nuestra lucha en compañía de los compañeros fue demasiado productiva, se logró en realidad lo que nunca creímos llegaría", expresó el ciudadano, quien destacó la unidad alcanzada entre quienes participan en la defensa del río.

En este esfuerzo mencionó la participación del profesor Alejandro Múzquiz, Gustavo Dávila y Marco Antonio Rodríguez Galaz, así como de los alcaldes de Anáhuac, Nuevo León, Juan Manuel Morton González, y de Juárez, Coahuila, Lily Quiñones.

Finalmente, Sergio Kobel Romanía agradeció al doctor Carlos Alatorre por el apoyo brindado, al considerar que la reunión con autoridades de Conagua representa un avance importante para continuar impulsando acciones encaminadas a atender la problemática de contaminación del río Sabinas.