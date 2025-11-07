Alcaldesa Sari Pérez Cantú rinde homenaje a Jesús García Corona en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Con motivo del Día del Ferrocarrilero, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó un emotivo homenaje en la Plaza del Ferrocarril, donde se colocó una ofrenda floral al busto de Jesús García Corona, el "Héroe de Nacozari", como muestra de respeto y gratitud hacia quienes han forjado con su trabajo la historia de Frontera.

Acompañada por integrantes del Cabildo, directores y coordinadores municipales, así como por representantes de FERROMEX y el secretario general del Sindicato Ferrocarrilero Sección 29, Rodolfo Cháirez Frausto, la alcaldesa destacó que el ferrocarril es parte esencial de la identidad fronterense.

"Nuestra historia está ligada a las vías del tren; cada silbato nos recuerda el esfuerzo de generaciones que con trabajo y orgullo levantaron esta ciudad", expresó.

Pérez Cantú subrayó que el legado de las y los ferrocarrileros representa el espíritu de lucha y compromiso que distingue a Frontera: "Hoy reconocemos su entrega, su disciplina y la fortaleza de sus familias, que son ejemplo de constancia y amor por esta tierra."

La edil reafirmó que su administración seguirá impulsando el desarrollo ordenado y con rumbo de Frontera, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, fortaleciendo la infraestructura, la seguridad y las oportunidades para todas las familias.

Finalmente, Sari Pérez Cantú llamó a mantener vivo el orgullo por las raíces ferroviarias que dieron origen a la ciudad: "Que el sonido del tren siga recordándonos que en Frontera el trabajo y el corazón siempre van sobre la misma vía".