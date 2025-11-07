Acciones conjuntas para el bienestar de familias en Coahuila

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la coordinación y colaboración entre instituciones, el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Cuatro Ciénegas fue anfitrión de la reunión mensual de presidentas y directoras de los DIF de la Región Centro–Desierto, en la cual se establecieron acciones conjuntas orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses.

El alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Leticia Medina, dieron la bienvenida a las autoridades de los distintos municipios, agradeciendo su compromiso y disposición para seguir trabajando en equipo por el bienestar de la comunidad.

Durante la jornada, se abordaron temas relacionados con los programas y estrategias sociales que impulsan el bienestar de las familias en situación vulnerable, reafirmando el compromiso de cada DIF municipal de actuar con empatía, solidaridad y cercanía hacia la población.

La presidenta honoraria del DIF Cuatro Ciénegas, Leticia Medina, destacó que la unión de esfuerzos y la coordinación entre instituciones son la base para lograr resultados tangibles que beneficien directamente a las personas que más lo necesitan.

"Unidos, logramos avanzar más. La coordinación entre los diferentes sistemas DIF nos permite compartir experiencias, fortalecer programas y diseñar estrategias que impacten positivamente en cada comunidad. Nuestro compromiso es seguir trabajando con el corazón, por y para las familias de Cuatro Ciénegas", expresó.

La reunión permitió compartir experiencias, proyectos y resultados exitosos entre los municipios, fortaleciendo el trabajo en red que caracteriza a los DIF de esta zona de la entidad.

El DIF Cuatro Ciénegas agradeció la participación de las presidentas y directoras asistentes, resaltando que estos espacios de diálogo son esenciales para continuar construyendo un futuro más humano, solidario y con mayores oportunidades para todas las familias.