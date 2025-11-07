Festival culinario en Castaños celebra el Día del Cabrito con la alcaldesa Yesica Sifuentes

CASTAÑOS, COAHUILA.– En un ambiente lleno de sabor, convivencia y orgullo, Castaños celebró la tradicional conmemoración del Día del Cabrito, una festividad que resalta la identidad, la unión comunitaria y la riqueza gastronómica del municipio.

El evento fue encabezado por la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, acompañada del delegado regional de Mejora Coahuila, José Cerda, y del coordinador municipal de este programa, Aldo Véliz, además de autoridades estatales, municipales y representantes de los diferentes ejidos.

En su mensaje, la presidenta municipal agradeció la entusiasta participación de la ciudadanía, de las autoridades invitadas y de los distintos departamentos del Ayuntamiento que colaboraron en la preparación de los platillos típicos a base de cabrito.

"Muchísimas gracias a toda nuestra gente que hoy nos acompaña. Este es un día muy especial para Castaños, porque celebramos una tradición que nos identifica, que nos une y que muestra lo mejor de nuestra gastronomía local", expresó la alcaldesa.

La presidenta municipal reconoció el esfuerzo y la dedicación de los equipos participantes que cocinaron los platillos elaborados con cabrito —al ataúd, en fritada, en masita y otras presentaciones—, acompañados con guarniciones tradicionales como arroz, frijoles, tortillas de harina hechas al momento y carne asada.

"Cada uno de ustedes puso su toque y su sazón, demostrando el cariño que se le tiene a nuestra gente. Hoy percibimos una mezcla de aromas, sabores y tradiciones que nos hacen sentir profundamente orgullosos de ser castañenses", añadió la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora subrayó que el cabrito es más que un platillo típico: es un símbolo de identidad, esfuerzo y orgullo local, producto del trabajo de muchas familias que, desde las comunidades rurales, se dedican con esmero a la ganadería y al fortalecimiento de la economía regional.

"En cada sabor está reflejado el trabajo de nuestros productores, el amor por nuestra tierra y la herencia que pasa de generación en generación. Castaños es tierra de gente trabajadora, de manos que siembran, que crían y que cocinan con pasión", destacó.

Para finalizar, resaltó la participación de los habitantes de los 24 ejidos del municipio, quienes preservan las tradiciones ganaderas y culinarias que dan identidad a Castaños.

"Es importante dar a conocer todo lo bonito de nuestro municipio y seguir fortaleciendo estas tradiciones que nos dan identidad. Desde el Ayuntamiento continuaremos impulsando estas actividades para que no se pierdan", señaló Sifuentes Zamora.