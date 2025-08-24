Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora impulsa mantenimiento de luminarias en Castaños

Con la entrega de una nueva unidad para el Departamento de Alumbrado Público, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora puso en marcha el programa "Iluminando Castaños", con el objetivo de brindar mantenimiento y reposición de luminarias en todos los sectores del municipio, fortaleciendo la seguridad y mejorando los servicios públicos.

El arranque del programa se llevó a cabo en la colonia Santa Cecilia, contando con la presencia del delegado de Mejora Coahuila, José Cerda, funcionarios municipales y vecinos del sector, quienes atestiguaron el inicio de esta importante acción.

Durante su mensaje, la presidenta municipal subrayó que lamentablemente no se contaba con el equipo adecuado para atender los reportes de alumbrado público; sin embargo, con el respaldo del cabildo se tomó la decisión de adquirir esta nueva unidad que permitirá dar respuesta rápida y eficiente a las necesidades de la población.

"Queremos que las calles de Castaños estén mejor iluminadas, porque con ello ofrecemos entornos más seguros y transitables para nuestras familias", enfatizó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora recordó que esta acción se suma a otras inversiones recientes en equipamiento, como la ambulancia municipal, más de 40 contenedores, un camión recolector de basura, una pipa y nuevas unidades de Seguridad Pública, lo que refleja un esfuerzo integral por mejorar la calidad de vida de los castañenses.

Asimismo, indicó que su administración avanza con proyectos de impacto social, entre ellos la rehabilitación del camino al ejido Soledad, la entrega de insumos al sector rural y la perforación de nuevos pozos de agua para garantizar el abastecimiento del vital líquido.

Finalmente, la alcaldesa reiteró su compromiso de seguir trabajando de la mano del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, destacando que el fortalecimiento de los servicios públicos es una prioridad para que cada rincón de Castaños cuente con mejores condiciones de seguridad, bienestar y desarrollo.