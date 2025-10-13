Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora lidera ceremonia educativa en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte de su compromiso de cercanía con el sector educativo, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó la ceremonia de lunes cívico en la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río, donde además hizo entrega de un pintarrón en beneficio de la comunidad escolar.

El evento contó con la presencia de miembros del cabildo, funcionarios municipales, directivos del plantel, docentes, alumnos y padres de familia, quienes participaron en una jornada cívica que fomentó los valores patrios y el trabajo en equipo.

Durante su intervención, la presidenta municipal reconoció el esfuerzo diario de los maestros, padres de familia y alumnos, quienes contribuyen cada día al fortalecimiento de la educación de Castaños.

Sifuentes Zamora destacó que su administración mantiene un trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para seguir fortaleciendo la infraestructura y las condiciones educativas en beneficio de las niñas, niños y jóvenes castañenses.

"La educación es la base del desarrollo de Castaños; por eso seguiremos trabajando de la mano con los distintos planteles educativos del municipio para que se cuenten con espacios dignos, seguros y con los materiales necesarios para su aprendizaje", expresó la edil.

Asimismo, la presidenta municipal reiteró que continuará impulsando acciones de apoyo directo a las instituciones educativas, priorizando la atención a las necesidades más urgentes y fomentando una comunicación constante con padres de familia y docentes.

"Estamos convencidos de que invertir en educación es invertir en el futuro de nuestro municipio. Castaños tiene grandes talentos y queremos que cada estudiante tenga las herramientas necesarias para alcanzar sus sueños", finalizó la alcaldesa.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal de Castaños fortalece el vínculo entre la comunidad educativa y las autoridades locales, reafirmando su compromiso con una educación integral, participativa y de calidad.