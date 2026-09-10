Conalep Frontera: Anuncian nueva cancha de usos múltiples para estudiantes

Con una inversión estimada de entre 300 mil y 400 mil pesos, el Conalep Frontera contará con una nueva cancha de usos múltiples, proyecto que busca ampliar los espacios para actividades deportivas y recreativas de los estudiantes.

El director estatal del Conalep, Alfio Vega de la Perña, informó durante su visita al plantel que la obra será posible mediante el programa Escuela Digna y con respaldo del Gobierno Federal.

Explicó que el nuevo espacio permitirá que los alumnos realicen actividades deportivas y de convivencia una vez que concluya su construcción. "Es una inversión que va a permitir a nuestros alumnos poder disfrutar, poder hacer ejercicio y tener alguna actividad deportiva", señaló.

El funcionario indicó que también se realizan gestiones para concretar obras similares en otros planteles del estado, aunque cada proyecto se definirá de acuerdo con las necesidades de las instituciones.

Durante su visita al plantel de Frontera a cargo de la directora Glenda Suárez y el acompañamiento de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, destacó además que una de las necesidades permanentes del sistema Conalep es el mantenimiento de talleres y laboratorios, trabajos que se atienden mediante la coordinación con autoridades municipales y estatales.

La nueva cancha de usos múltiples en Conalep Frontera busca fomentar la actividad física entre los estudiantes.

El director estatal informó que actualmente el Conalep cuenta con una matrícula de 11 mil 200 alumnos distribuidos en sus nueve planteles de Coahuila.

Señaló que durante los últimos tres años la matrícula registró un crecimiento de 8 por ciento, equivalente a mil 182 estudiantes adicionales.

Este incremento, dijo, representa un reto para la institución, debido a que la capacidad de las aulas, talleres y laboratorios se encuentra prácticamente al límite.

"Somos ya la primera opción a nivel estatal en media superior, pero eso también nos dice que tenemos que apurarnos más porque la capacidad de nuestras aulas está al tope", afirmó.

Ante la demanda, explicó que algunos jóvenes no logran ingresar al Conalep, por lo que se busca orientarlos hacia otras instituciones de educación media superior.

Agregó que también se trabaja en la creación de nuevos espacios y carreras que respondan a las necesidades de la industria de la Región Centro, mediante los comités de vinculación y la coordinación con los diferentes niveles de gobierno.

El director destacó que los laboratorios actualmente cuentan con equipos que permiten a los estudiantes trabajar de manera individual, además de señalar que Coahuila registra una eficiencia terminal de 76 por ciento en el sistema Conalep, superior a la media nacional de 55 por ciento.

En materia de titulación, indicó que la institución alcanza 99.9 por ciento de entrega de certificados en el estado.