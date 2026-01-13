Leticia Medina entrega kits para el frío en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el firme compromiso de proteger la salud y el bienestar de la ciudadanía durante la temporada invernal, el Gobierno Municipal, en coordinación con el DIF Municipal, llevó a cabo la entrega de alimentos calientes y kits para el frío a personas en situación de vulnerabilidad en distintos puntos del municipio.

Estas acciones tienen como finalidad brindar atención directa e inmediata a quienes más lo necesitan ante las inclemencias del clima, reforzando la cercanía con la población y atendiendo de manera oportuna sus necesidades más urgentes.

La Presidenta del DIF Municipal, Leticia Medina Zaragoza detalló que los apoyos consistieron en kits para el frío, los cuales incluyen cobija, gorra y orejeras, además de alimento caliente, como una medida de abrigo y respaldo solidario ante las condiciones climatológicas adversas.

Por su parte, el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega destacó la importancia de mantener un trabajo permanente y coordinado para salvaguardar a los sectores más vulnerables durante las bajas temperaturas, subrayando que estas acciones reflejan el compromiso de la administración municipal de estar al pendiente de la ciudadanía y responder con sensibilidad y responsabilidad social.

"La prioridad es cuidar la salud y la integridad de las familias, especialmente de quienes enfrentan mayores dificultades durante el invierno", afirmó el edil.

Estas labores forman parte de una estrategia integral de atención social que se desarrolla de manera continua a través del DIF Municipal, manteniendo una presencia cercana en las colonias y comunidades rurales, y dando seguimiento a las necesidades de la población.