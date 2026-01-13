Acciones de limpieza en cauces de arroyos para prevenir inundaciones en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal realiza de manera permanente acciones de retiro de escombro, basura y deshierbe general en diversos cauces de arroyos que atraviesan la ciudad, como parte de una estrategia preventiva integral para proteger a la población y fortalecer el orden urbano.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, brigadas del programa "Aquí Andamos" atendieron el cauce del Arroyo del Pueblo, en el tramo que corre paralelo a la calle Bordo del Ferrocarril, en la Zona Centro de Saltillo.

En este punto, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, eliminó basura, escombro y desechos orgánicos acumulados en el tramo entre la calzada Francisco I. Madero y la calle Lerdo de Tejada.

El Gobierno de Saltillo informó que estas labores tienen como objetivo principal evitar obstrucciones en los cauces, permitiendo un flujo adecuado del agua durante la temporada de lluvias, y reducir el riesgo de inundaciones que puedan afectar viviendas y vialidades en la ciudad.

Asimismo, estos trabajos contribuyen a salvaguardar la integridad de las familias, especialmente de quienes habitan en zonas cercanas a los cauces naturales de agua, al disminuir escenarios de peligro derivados del desbordamiento o acumulación de desechos.

El alcalde Javier Díaz señaló que estas labores de mantenimiento y atención de los arroyos se llevan a cabo en los distintos sectores de la ciudad, como en los ubicados en colonias como Lomas de Lourdes, Vicente Guerrero, Centenario, Miguel Hidalgo, Pueblo Insurgentes, Valle de las Flores Infonavit, el Barrio Mágico de Ojo de Agua, Las Brisas, Rodríguez Guayulera, Lomas Verdes, entre muchas más.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la prevención, el cuidado del medio ambiente y la seguridad de la ciudadanía, e invita a las y los saltillenses a colaborar y evitar tirar basura en los cauces, además de ayudar a reportar cualquier situación que represente un riesgo para la comunidad al 9-1-1, así como al asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08.

Atención a llamados de la ciudadanía

Como parte de las acciones del Gobierno de Saltillo de prevención y vigilancia ante las condiciones climáticas, personal de "Aquí Andamos" atendió el llamado de la ciudadanía para retirar troncos y ramas caídas debido a las inclemencias del tiempo, y que afectaban a vecinos de una vivienda de la colonia Lomas de Lourdes.

Personal municipal acudió a la calle Paseo de los Venados para cortar y retirar las ramas que significaban un alto riesgo para los habitantes y vecinos de este sector de la ciudad.

Además, para incentivar el amor al deporte y las actividades al aire libre, el Gobierno de Saltillo realizó acciones de limpieza general y eliminación de maleza en diversas áreas y lotes baldíos del fraccionamiento Nuevo Teresitas, como en las calles Cherokee y Sierra de Zapalinamé, al sur de Saltillo.

De manera simultánea, cuadrillas de la Dirección de Servicios Públicos reforzaron sus acciones de atención a las principales vialidades de la ciudad.

Este martes, el Ayuntamiento trabajó en las vialidades Manuel W. González y Humberto Cid González, ubicadas en las colonias 26 de Marzo y Burócratas Municipales, respectivamente, con acciones de deshierbe y limpieza general en los camellones centrales.