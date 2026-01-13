César Chávez: Nuevas empresas mejoran el comercio en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- César Chávez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Frontera, señaló que la instalación de nuevas empresas y el acondicionamiento de parques industriales traerán mejoras para el sector comercial del municipio, lo que representa un panorama alentador para los comerciantes locales.

Indicó que durante las últimas semanas, derivado de las fiestas y reuniones de fin de año, se registraron buenas ventas en distintos giros, lo que dio un respiro al comercio. Destacó que este escenario genera tranquilidad, ya que se percibe un mejor futuro económico y la posibilidad de que la población no tenga que emigrar a otras ciudades en busca de empleo, al esperarse la generación de nuevas fuentes laborales a lo largo de este año.

"El cierre fue bueno en diferentes sectores del comercio, no como en otros años, pero bien. He estado platicando con comerciantes de la zona centro y comentan que tuvieron buenas ventas, incluso algunos mejor que en años anteriores. A otros sí les fue mal en las últimas semanas, pero eso depende mucho del tipo de productos que manejan", expresó.

Chávez agregó que uno de los temas que mayor impacto positivo tendría para el comercio local sería la resolución de la situación de Altos Hornos de México (AHMSA), ya que muchos empresarios esperan que la siderúrgica pueda volver a operar, lo que beneficiaría de manera directa a los negocios de la región. Sin embargo, reconoció que aún se desconoce cuánto tiempo más será necesario para que esta situación se defina.