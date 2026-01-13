Saltillo traza su ruta hacia el Mundial de Fútbol 2026

SALTILLO, COAHUILA.- Saltillo comienza a trazar su ruta rumbo al Mundial de Futbol 2026, evento que representa una oportunidad histórica para posicionar a la capital coahuilense como un destino turístico estratégico en el noreste del país.

Así lo señaló Raúl Rodarte Leos, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo, al detallar las acciones que ya se trabajan de manera coordinada con autoridades municipales, estatales y federales.

Rodarte Leos explicó que actualmente se afinan las estrategias generales de promoción, mismas que serán presentadas oficialmente por la Dirección de Turismo municipal.

La OCV de Saltillo coordina esfuerzos con autoridades para la promoción del Mundial 2026.

Mientras tanto, la OCV se prepara para participar en foros clave de proyección internacional, como la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se realizará del 21 al 25 de enero en Madrid, España, donde México será el país invitado por su papel como sede mundialista.

En este escaparate, considerado el más importante del sector a nivel global, Saltillo formará parte del pabellón especial del Mundial junto a ciudades sede como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

Además, la delegación local estará presente en el Congreso Nacional de la Industria de Reuniones (CONAM), que se llevará a cabo del 27 al 29 de enero en Monterrey, enfocado en proveedores y organizadores de grandes eventos.

Saltillo participará en la Feria Internacional de Turismo 2023 en Madrid, España.

El director de la OCV subrayó que uno de los principales retos será la movilidad durante los días de mayor afluencia, particularmente en el tema carretero, ante el previsible desbordamiento del aeropuerto de Monterrey.

En este sentido, destacó que Saltillo, por su cercanía y conectividad aérea, puede convertirse en una alternativa clave para recibir visitantes.

Asimismo, señaló que el Mundial generará oportunidades en distintos sectores, como el hospedaje, la gastronomía y el turismo rural y de naturaleza.

Viñedos, cabañas y atractivos regionales forman parte de la oferta que se busca promocionar mediante cápsulas informativas dirigidas a mercados internacionales, especialmente de países con afición futbolera como Japón, Corea del Sur, Túnez, Sudáfrica y una selección europea aún por definirse.

El director de la OCV advierte sobre la necesidad de mejorar la movilidad durante el evento.

"Este Mundial es una ventana de oportunidades que hay que aprovechar en todos los sentidos", concluyó Rodarte Leos, al reiterar que la labor de la OCV será comunicar y posicionar los atractivos turísticos de Saltillo para que la ciudad se consolide como un destino competitivo durante la justa mundialista.