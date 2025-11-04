Alcalde de Cuatro Ciénegas Continúa Firme en el Combate al Narcomenudeo

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija Vega, aseguró que continuará el combate al narcomenudeo pese a las amenazas que ha recibido en su calidad de presidente municipal, derivadas de las acciones emprendidas contra el tráfico y consumo de drogas en el municipio.

El edil señaló que, aunque han sido semanas de tensión por los decomisos de marihuana y cristal registrados durante el año, no se detendrá el trabajo de las autoridades para dar con los responsables y desarticular por completo las redes de distribución.

"Sabemos que existen riesgos, pero no vamos a frenar. En Coahuila hay seguridad y confianza gracias a la estrategia del gobernador Manolo Jiménez", expresó.

Las declaraciones surgen luego del reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, quien había solicitado protección al gobierno estatal tras recibir amenazas del crimen organizado. Ante ello, Leija Vega reconoció que también ha sido blanco de intimidaciones, principalmente después de la incautación de grandes cantidades de droga.

"Con estos sucesos, antes de que se les dé un tinte político, debemos reflexionar como sociedad. Si no hay consumo, no hay distribución; si no hay distribución, no hay producción. El problema está en la demanda y en el entorno social que la permite", comentó el alcalde.

Leija Vega informó que el municipio trabaja no solo en acciones de seguridad, sino también en la prevención y rehabilitación, con la instalación de dos anexos a los que ya se han integrado varias personas. No obstante, reconoció que se requiere fortalecer la estrategia familiar y comunitaria.

"Muchos jóvenes regresan al consumo por descuido o relajamiento en sus hogares. Por eso, estamos pensando en crear comités ciudadanos que involucren a toda la sociedad, para que esta lucha sea compartida y efectiva", puntualizó.