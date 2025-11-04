Gasolinera en Avenida Industrial continua bajo revisión de PROFECO

Luego de la suspensión temporal de una gasolinera ubicada en la avenida Industrial y bulevar Harold R. Pape por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el empresario gasolinero Andrés Oyervides consideró que este tipo de verificaciones son necesarias para mantener la confianza del público, aunque pidió que se realicen con criterios técnicos claros y sin afectar a los negocios que operan conforme a la ley.

El también representante del sector explicó que las clausuras suelen derivarse de fallas técnicas o administrativas que pueden solventarse, como la calibración de bombas o la actualización de papelería, y no necesariamente implican prácticas deshonestas.

"Cuando Profeco detecta una irregularidad puede ser por detalles del equipo o documentación. Antes nos visitaban una o dos veces al año, ahora se tardan más, pero seguimos siendo verificados constantemente", comentó.

Oyervides aprovechó para destacar que, aunque hay estaciones sancionadas, también existen muchas que trabajan con transparencia y cumplen las normas. Sin embargo, dijo que resulta indispensable que las autoridades mantengan la vigilancia sobre el huachicol fiscal, un fenómeno que —afirmó— afectó durante años a los empresarios formales del ramo.

"Había gasolineras que daban precios más bajos de lo que Pemex ofrece, y eso no era posible legalmente. Hoy sabemos que era combustible que entraba sin pagar impuestos, con la complicidad de algunas autoridades. Era un fraude enorme al fisco", declaró.

El empresario consideró positivo que el Gobierno federal haya emprendido acciones para frenar este tipo de operaciones ilícitas, pues con ello se evita la competencia desleal y se fortalece el mercado regulado.

La gasolinera ubicada en avenida Industrial y Pape continúa bajo revisión de Profeco, que determinará en los próximos días si podrá reanudar operaciones una vez que se corrijan las observaciones técnicas detectadas.