Entrega de 9 mil árboles en Múzquiz para impulsar espacios verdes

Múzquiz, Coahuila.— Con un enfoque social y de participación comunitaria, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado y la organización Pro Natura A.C. entregaron 9 mil árboles a municipios de la Región Carbonífera, de los cuales 2 mil fueron destinados a Múzquiz, con la intención de impulsar espacios más verdes y mejorar la calidad de vida de las familias.

El evento se realizó en los terrenos de la Feria de Santa Rosa, donde ciudadanos, estudiantes, autoridades y colectivos ambientales se reunieron para recibir los ejemplares destinados a reforestar plazas, escuelas, áreas públicas y viviendas particulares.

La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez destacó que estas acciones no solo representan un esfuerzo institucional, sino un compromiso colectivo entre gobierno, sociedad y organizaciones que buscan construir comunidades más saludables:

"Este evento refleja el compromiso que compartimos por proteger y preservar nuestro medio ambiente. Cada árbol que hoy se entrega es una oportunidad para cambiar el entorno de nuestras colonias y heredar un mejor futuro a nuestras familias.

Agradezco a la Secretaría de Medio Ambiente y al Gobierno del Estado por impulsar este programa, y agradezco también a cada ciudadano que hoy se suma a la siembra de vida. Trabajando juntos lograremos comunidades más verdes, limpias y conscientes del cuidado que debemos dar a nuestra tierra."

La alcaldesa, acompañada por autoridades estatales, alcaldes de la región y representantes de Pro Natura, enfatizó que la reforestación ayudará a disminuir las temperaturas, mejorar la calidad del aire y recuperar áreas deterioradas.

Participación activa de la comunidad

Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente del Tec, jóvenes del Conalep, vecinos de diferentes colonias y servidores públicos acudieron desde temprano para recibir árboles y conocer las recomendaciones de cuidado, promoviendo así la corresponsabilidad en la protección del entorno.

Autoridades presentes

· Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, Alcaldesa de Múzquiz.

· Diana Susana Estens de la Garza, Secretaria de Medio Ambiente.

· Óscar Ríos Ramírez, Alcalde de San Juan de Sabinas.

· Ana Liliana Quiñones Nájera, Alcaldesa de Juárez.

· Federico Quintanilla Arana, Alcalde de Progreso.

· José Feliciano Díaz Iribarren, Alcalde de Sabinas.

· Rosario Álvarez Gutiérrez, Pro Natura Noreste A.C.

· Olga Leticia Rumayor Rodríguez, Subsecretaría de Recursos Naturales.

· René Medina Morales, Subsecretario de Prevención e Incendios Forestales.

Un esfuerzo que suma a todos

Las autoridades coincidieron en que cuidar el medio ambiente no es tarea de un solo sector, sino una responsabilidad compartida. Los árboles entregados serán plantados en espacios públicos, instituciones educativas y zonas que requieren recuperación ambiental.

Con cada ejemplar, la Región Carbonífera avanza hacia un entorno más verde, más sano y más digno para sus habitantes.