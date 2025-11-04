Tragedia en Nava: trabajador muere al caer de un techo en rancho "Los Laureles"

Nava, Coahuila.– Un hombre de 57 años de edad perdió la vida este martes tras caer de un techo mientras realizaba trabajos de reparación en el rancho "Los Laureles", ubicado en el Ejido San Agustín, a la altura del kilómetro 2.1 de la carretera a Nuevo Laredo.

De acuerdo con el reporte, el trabajador, identificado como Juan Colín, había sido contratado por Eduardo de Hoyos, propietario del rancho, para reparar la techumbre de una caballeriza. Tras varias horas de labor, otro empleado del lugar, Ángel Agapito Tremillo, de 34 años, lo encontró sin vida alrededor de las 11:00 de la mañana.

Paramédicos del Departamento de Bomberos y Protección Civil de Nava acudieron al sitio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Las autoridades competentes tomaron conocimiento del hecho y realizaron las diligencias correspondientes.