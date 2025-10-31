Profesor Gilberto Hernández presiona con pagos en primaria Ramón Flores

FRONTERA, COAHUILA.- Padres de familia de la escuela primaria Ramón Flores Ortega denunciaron presuntas amenazas por parte del profesor Gilberto Hernández, encargado del grupo de primer año, quien —según los testimonios— ha enviado mensajes advirtiendo que a partir de diciembre colocará en el portón del plantel los nombres de quienes aún no han cubierto las cuotas escolares.

En el mensaje, que circula entre los tutores, el docente de la escuela, ubicada en la colonia Héroe de Nacozari, señala que los alumnos cuyos padres no realicen el pago serán excluidos de ciertas actividades, argumentando que "no es justo que quienes sí han cumplido reciban el mismo trato que los que no han aportado".

Esta situación ha generado inconformidad entre los padres, quienes consideran que las cuotas deben ser voluntarias y que la escuela no puede exhibir ni discriminar a los alumnos por motivos económicos.

"Nos parece una forma de presión y humillación, además de que va contra los derechos de los niños", expresó una madre afectada.

El oficio, emitido por la Sociedad de Padres de Familia el pasado 24 de octubre, agradece la cooperación durante una venta especial y exhorta a realizar el pago pendiente para cubrir gastos de mantenimiento como climas, cisterna y material de limpieza. Sin embargo, el tono del mensaje difundido por el profesor ha encendido el malestar entre los tutores.

Los padres piden la intervención de la regidora de Educación y de las autoridades educativas del municipio de Frontera, para que se investigue el caso y se garantice que no haya represalias hacia los menores ni se vulnere su derecho a la educación.