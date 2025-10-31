Conflicto en Frontera por terrenos ejidales: Vecinos se enfrentan a amenazas y maquinaria pesada

FRONTERA, COAHUILA.- Vecinos de la calle Gasoducto, en el Ejido Villa Frontera, denunciaron públicamente al empresario Gerardo Oyervides por intentar apropiarse de sus terrenos ejidales, asegurando que ha intentado presionarlos para venderle las propiedades bajo amenazas y con uso de maquinaria pesada.

De acuerdo con los afectados, Oyervides argumenta que adquirió los terrenos a la Presidencia Municipal de Frontera, sin embargo, los colonos aseguran que dicha información es falsa, ya que ellos compraron las tierras al albacea Edgar Inocencio García Candia, quien contaba con la documentación legal correspondiente.

El Periódico La Voz de Monclova entrevistó a los vecinos afectados: Francisco Javier González Escobedo, María de la Luz Escobedo Molina, Virginia Cázares Hernández, Jenifer García Escalante, Cristian Tadeo Rodríguez Escobedo, Emilia Briones, Patricia Flores Vázquez, Sarahi Alvarado López y Keyla Galilea Limón, quienes aseguraron que el empresario comenzó a intentar apropiarse de los predios desde marzo de este año.

"Nos dio un mes para que le compráramos los terrenos a un millón de pesos, o de lo contrario iba a venir a tumbar las casas", relataron los habitantes.

Ante esta situación, los vecinos interpusieron un amparo para evitar el desalojo; sin embargo, denunciaron que en los últimos días de octubre arribó maquinaria al lugar con la intención de derribar las viviendas y estructuras que han levantado con una inversión superior a 120 mil pesos.

Los afectados explicaron que los terrenos originalmente pertenecieron a Inocencio García Pérez, quien al fallecer los heredó a su esposa Juana Ramona Candia, y tras su muerte pasaron a sus hijos Edgar y Silvio García Candia. Actualmente, Edgar Inocencio se encuentra detenido desde principios de año, sin poder salir incluso con un amparo de por medio.

En total, 30 familias aseguran haber comprado sus lotes hace más de 33 años, contando con la papelería en regla, así como con el certificado de derechos agrarios que reconoce a Edgar Inocencio como legítimo propietario.

"Una sola vez vino Gerardo Oyervides y dijo que él había comprado los terrenos a la presidencia para construir casas de Infonavit, pero eso no es cierto. La presidencia no tiene injerencia en estos terrenos. Nosotros somos los verdaderos dueños y ahora quiere que arreglemos con él o nos vuelve a tumbar lo construido", expresó uno de los colonos.

Francisco Javier González añadió que recientemente intentaron robarle una prensa de plástico de su propiedad, hecho que, aseguró, fue perpetrado por personas contratadas por el empresario. Incluso dijo contar con videos del intento de robo.

Los vecinos señalaron que han acudido puntualmente a las audiencias legales, a diferencia de Oyervides, y que el juez negó una solicitud de desalojo a la contraparte, siendo la última audiencia el pasado 9 de octubre.

"Nunca nos han mostrado una orden para empezar a derrumbar. Detuvieron al albacea y, días después, llegó la maquinaria. Jamás nos notificaron de un desalojo", sostuvieron los afectados, quienes piden la intervención de las autoridades agrarias y municipales para frenar el intento de despojo.