Alcaldesa Sari Pérez Cantú lidera brigada de descacharrización en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Con el compromiso de proteger la salud de las familias fronterenses, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó una nueva brigada de descacharrización en la colonia Bellavista, donde se recolectaron más de seis toneladas de desechos en una jornada intensa que incluyó la limpieza del arroyo Frontera.

Desde temprana hora, cuadrillas municipales recorrieron calles, patios y terrenos baldíos, trabajando de la mano con las y los vecinos para eliminar criaderos del mosquito transmisor del dengue.

La alcaldesa reafirmó que su gobierno mantiene una cruzada permanente por la salud pública, exhortando a la ciudadanía a participar activamente. "Estamos trabajando por la salud de todas y todos. Nuestra prioridad es que ninguna familia sufra por enfermedades que podemos prevenir si actuamos juntos", expresó Sari Pérez.

La jornada fue coordinada por el director de Salud Municipal, a cargo del doctor Miguel Ángel Sánchez Leija, en conjunto con Servicios Primarios, quienes realizaron el retiro de objetos inservibles y prepararon el área para las acciones de fumigación programadas para la tarde.

El Gobierno Municipal de Frontera hace un llamado a la población a mantener patios limpios y libres de recipientes que acumulen agua, así como a colaborar en próximas campañas de limpieza.

La alcaldesa reconoció la disposición de las y los vecinos y subrayó que el trabajo en equipo es la mejor herramienta para cuidar la salud de las familias: "Cuando trabajamos unidos, somos más fuertes. Cuidar de nuestra ciudad es cuidar la vida de nuestros hijos y de quienes amamos. Continuaremos con estas brigadas para mantener a Frontera limpia, sana y libre de dengue", afirmó.