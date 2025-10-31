Alcaldesa de Castaños agradece participación en evento de altares

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte de las actividades conmemorativas del Día de Muertos, el Gobierno Municipal de Castaños llevó a cabo la presentación de altares, evento que contó con una gran participación de la población, unida por el amor a nuestras tradiciones y el respeto a la memoria de quienes se adelantaron en el camino.

En la explanada de la presidencia municipal, familias completas, grupos de estudiantes y trabajadores de la administración se unieron para participar en esta gran actividad llena de cultura, respeto y tradición.

La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora agradeció a las personas que se sumaron a esta significativa actividad que refleja el espíritu cultural y comunitario que distingue a Castaños.

Los ganadores de la presentación de altares fueron:

· Primer lugar: COBAC Francisco Coss

· Segundo lugar: CECyTEC Castaños

· Tercer lugar: COBAC Zona Centro

"Felicidades a los ganadores y todos los participantes. Reconocemos el talento, la creatividad y el esfuerzo que cada uno de ustedes puso en la elaboración de sus altares, el orgullo y las tradiciones que nos identifican como mexicanos", destacó la presidenta municipal.

Asimismo, Sifuentes Zamora informó que los panteones municipales se encuentran listos para recibir a las familias que acudirán a visitar a sus seres queridos durante estas fechas.

Desde hace algunos días, se realizaron labores de limpieza, mantenimiento, pintura y fumigación, entre otras acciones, con el propósito de garantizar espacios dignos y seguros para la ciudadanía.

"Recordar a quienes amamos es mantenerlos vivos en la memoria y en el corazón; por eso debemos asegurar que estos espacios estén en óptimas condiciones, por respeto y amor a quienes ya partieron y a sus familias", afirmó la edil.

De esta manera, el gobierno municipal reafirma su compromiso de continuar impulsando actividades que promuevan la preservación de la cultura, la memoria y las tradiciones que fortalecen la identidad del municipio de Castaños.