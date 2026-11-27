MONCLOVA, COAH.- Ciudadanos enfrentan presuntos abusos en el cobro de deudas mediante pagarés firmados en blanco, que posteriormente son adquiridos por abogados y llenados con cantidades superiores a los adeudos originales, denunció Mario Garza, coordinador del Frente Cardenista en Monclova.

Explicó que algunas personas firman estos documentos por confianza o necesidad económica, sin establecer cantidades, situación que posteriormente es aprovechada para exigirles pagos mayores a los compromisos originalmente adquiridos.

Señaló que algunos prestamistas informales venden los pagarés a abogados cuando los deudores no tienen capacidad para liquidar sus compromisos. Posteriormente, los documentos son llenados a máquina con montos que, aseguró, pueden ser inflados.

Garza indicó que esta problemática también se presenta en asuntos relacionados con rentas, pues consideró que estas obligaciones deben acreditarse mediante contratos y no con pagarés en blanco.

Impacto en la economía local

Advirtió que la situación económica de la Región Centro agrava el problema, particularmente entre trabajadores y extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) y otras empresas que cerraron, quienes actualmente enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades y responder a reclamaciones económicas.

Indicó que varias personas han acudido al Frente Cardenista para solicitar apoyo ante estos cobros, por lo que la organización ha buscado canalizarlas con abogados que puedan brindarles representación y asesoría jurídica.

Prácticas de intimidación en cobros

También denunció presuntas prácticas de intimidación durante los procedimientos de cobro, en las que algunas personas se presentan como trabajadores de dependencias del Poder Judicial para presionar a los deudores.

El coordinador adelantó que hará pública una denuncia contra un líder religioso al que señaló por presuntamente inflar pagarés en blanco, aunque dijo que dará a conocer su identidad cuando se realicen las acciones correspondientes.

Finalmente, llamó a la población a no firmar pagarés en blanco, no dejarse intimidar y denunciar cualquier irregularidad. Reiteró que el Frente Cardenista buscará respaldar legalmente a quienes consideren que han sido afectados.