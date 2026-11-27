MONCLOVA, COAH.- La construcción de aulas didácticas será una de las principales prioridades en materia de infraestructura educativa durante 2027, ante el incremento de la matrícula escolar en Coahuila, informó Julio Long, director general del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED).

El funcionario explicó que las proyecciones iniciales apuntan a un crecimiento de alrededor del 15 por ciento en la matrícula, aunque será hasta febrero, durante el proceso de inscripciones, cuando conozcan la cifra real de estudiantes y determinen cuántas aulas deberán construir.

Indicó que trabajan en coordinación con la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Educación para identificar las necesidades de los planteles y definir las obras que se ejecutarán el próximo año.

Además de las nuevas aulas, el programa contempla trabajos en redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así como la rehabilitación de baños escolares para garantizar instalaciones adecuadas a niñas y niños.

Inversión en infraestructura educativa

Entre los proyectos para 2027 también destaca la construcción de cuatro preparatorias en Monclova, con una inversión de 80 millones de pesos, como parte de un programa estatal de 16 planteles que contará con 330 millones de pesos.

Long señaló que las obras de las cuatro preparatorias comenzarán durante el primer cuatrimestre de 2027. El Municipio donó los terrenos para su construcción, como resultado de las gestiones del alcalde Carlos Villarreal ante el gobernador Manolo Jiménez.

Proyectos de techumbres en Coahuila

Asimismo, informó que se invertirán 313 millones de pesos en la construcción de 100 techumbres en Coahuila, de las cuales ocho corresponderán a Monclova.