Alcalde de San Buenaventura supervisa ampliación de red de agua potable

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El alcalde Javier Flores encabezó la supervisión de una obra de ampliación de la red de agua potable en el municipio, misma que responde a una petición que por años había sido solicitada por vecinos del sector.

Con una inversión de 250 mil pesos, el proyecto abarca la instalación de 200 metros lineales de tubería sobre la intersección de carretera 30 y calle Emiliano Zapata, beneficiando de manera directa a decenas de hogares y comercios de la zona.

Durante el recorrido, el edil destacó la importancia de este tipo de obras que, aunque sencillas, impactan directamente en la calidad de vida de los habitantes.

"En diferentes partes del municipio tenemos otras obras de drenaje y redes de agua que se estarán realizando, así como pavimentación. Es un beneficio para la ciudadanía y principalmente para las casas que se encuentran en el sector, así como negocios que se verán beneficiados para tener una mejor distribución de agua", señaló.

Flores subrayó que esta acción forma parte de un plan integral que contempla infraestructura hidráulica en distintos puntos del municipio, con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable y mejorar los servicios públicos en zonas que históricamente habían sido desatendidas.

Vecinos del área expresaron su agradecimiento al Ayuntamiento, asegurando que esta obra representa un avance importante, no solo por la mejora en el suministro del vital líquido, sino por el impacto positivo en la actividad comercial del sector.