Anahí Galindo Meléndez asume presidencia del PRI local

San Buenaventura, Coah.- Con la presencia de la dirigencia estatal, se llevó a cabo la Sesión Solemne del Consejo Político Municipal del PRI San Buenaventura, en la que se tomó protesta a la nueva dirigencia local encabezada por Anahí Galindo Meléndez como Presidenta y Jorge Luis Palos Ortiz como Secretario General Municipal.

El evento fue presidido por el Lic. Carlos Robles Loustaunau, Presidente del CDE PRI Coahuila, acompañado por el Primer Priista de San Buenaventura, Jesús Javier Flores Rodríguez, y por el Secretario de Operación Política del CDE, Diego Rodríguez Canales, además de contar con la presencia de delegados regionales y secretarios de áreas estratégicas del partido.

Durante su mensaje, el dirigente estatal Carlos Robles Loustaunau destacó la unidad y fortaleza de la militancia priista en San Buenaventura, subrayando que la renovación de los comités municipales fortalece la estructura partidista rumbo a los próximos retos políticos.

A su vez, Diego Rodríguez Canales señaló que este proceso de renovación representa el buen trabajo de coordinación de los diferentes sectores del PRI, entre ellos CNOP, Movimiento Territorial, ONMPRI y el Movimiento Juvenil, lo que demuestra –dijo– que el partido mantiene aceitada su maquinaria política.

En su intervención, el Primer Priista del municipio, Jesús Javier Flores Rodríguez, reconoció la labor de los dirigentes salientes, entre ellos César Uriel Mata Sammiguel, y felicitó a la nueva dirigencia encabezada por Anahí Galindo Meléndez, a quien refrendó su respaldo para continuar sumando esfuerzos en favor de la militancia y la ciudadanía de San Buenaventura.

Finalmente, tras rendir protesta, la nueva Presidenta Municipal del PRI, Anahí Galindo, se comprometió a trabajar de la mano con la estructura y a defender los ideales del tricolor, reafirmando que el PRI en San Buenaventura seguirá siendo un partido cercano, fuerte y con visión de futuro.