Investigan atropello a peatón en Saltillo

SALTILLO, Coahuila. - De acuerdo con los primeros reportes, la víctima vestía short rojo, playera del Cruz Azul y cargaba una mochila verde al momento del accidente.

Testigos señalaron que intentaba cruzar los carriles de oriente a poniente sin utilizar el puente peatonal, cuando fue embestido por un vehículo que continuó su marcha.

Automovilistas que circulaban por la zona detuvieron su marcha para auxiliar al hombre y solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911. Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) llegaron minutos después, pero confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

La vialidad fue cerrada temporalmente mientras elementos de la Policía Municipal y peritos de la Fiscalía General del Estado levantaban el cuerpo y documentaban la escena del accidente. Las labores periciales ocasionaron afectaciones a la circulación durante varias horas.

Las autoridades informaron que revisan cámaras de seguridad y recaban testimonios para identificar al conductor responsable. Vecinos y automovilistas llamaron a extremar precauciones y a respetar los puentes peatonales, recordando la importancia de estas medidas para prevenir tragedias similares.