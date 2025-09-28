Foro Regional de Turismo 'Donde la magia nos une' en Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas, Coah.- Con el firme propósito de fortalecer la proyección turística y cultural de la región, se llevó a cabo el Primer Foro Regional de Turismo "Donde la magia nos une", evento realizado en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Turismo.

La actividad fue organizada por el Departamento de Turismo del Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas y contó con la presencia del alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, así como de la Secretaria de Turismo del Estado, Cristina Amezcua, y especialistas interesados en seguir posicionando a Cuatro Ciénegas como uno de los destinos turísticos más importantes de Coahuila y de México.

Durante el foro, destacados ponentes compartieron sus experiencias y conocimientos, abordando temas que van desde la innovación en la promoción turística hasta la preservación de la riqueza natural, cultural e histórica de la región. Estas aportaciones permitieron enriquecer la visión sobre los retos y oportunidades que enfrenta el turismo en Coahuila y, en particular, en Cuatro Ciénegas, uno de los Pueblos Mágicos más reconocidos del país.

Al respecto, el alcalde Víctor Leija Vega destacó que la proyección turística de Cuatro Ciénegas es un eje fundamental para el desarrollo económico y social del municipio.

"Cuatro Ciénegas es un tesoro natural y cultural que nos da identidad y nos abre al mundo. Nuestro compromiso es impulsar un turismo responsable y sostenible, que no solo atraiga visitantes, sino que también genere bienestar a nuestras familias, conserve nuestras riquezas y proyecte la grandeza de nuestro Pueblo Mágico", expresó el edil.

El encuentro también representó una oportunidad para fortalecer alianzas estratégicas entre municipios, empresarios y prestadores de servicios turísticos, consolidando así el trabajo conjunto en favor del desarrollo del sector.

Con este esfuerzo, Cuatro Ciénegas reafirma su liderazgo como referente turístico en Coahuila y México, apostando a la innovación, la sustentabilidad y la promoción de su grandeza natural y cultural, que continúa cautivando a visitantes nacionales e internacionales.