Alcaldesa de Frontera recibe a delegación de Xicotepec en encuentro histórico

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la recepción de la delegación de Xicotepec, Puebla, reafirmando la vocación de Frontera como un municipio hospitalario y orgulloso de compartir su riqueza histórica y cultural. En este encuentro participó el alcalde de Xicotepec, Lic. Carlos Barragán Amador, acompañado de su cabildo; el presidente de la Asociación Venustiano Carranza, Lic. Enrique Neaves Muñís; el promotor cultural y notario público José Ángel Chávez Vargas; así como cronistas e historiadores de la región y del estado de Sonora.

La reunión tuvo como escenario el mural del Hotel Internacional, obra del artista monclovense Jesús Guajardo de los Santos, que rinde homenaje al recinto donde en 1913 Venustiano Carranza reunió a hombres valientes de Coahuila, Sonora y Chihuahua para conformar el Ejército Constitucionalista, origen del actual Ejército Mexicano. Esta pieza artística, propiedad de Chávez Vargas, mantiene viva la esencia de dignidad y justicia que marcó ese momento.

El cronista de la ciudad, Lic. Néstor Jiménez, ofreció una exposición sobre el paso de Carranza por Frontera y la decisión trascendental que tomó en estas tierras. Su intervención, junto al director de Arte y Cultura de Frontera, Jaime Delgado Quirino, dio realce al hermanamiento histórico entre Xicotepec y Frontera. Posteriormente, Chávez Vargas ofreció un almuerzo como muestra de la hospitalidad fronterense.

Durante el encuentro, se destacó que la alcaldesa Sari Pérez Cantú impulsa con decisión la preservación y difusión de la memoria histórica, convencida de que Frontera no solo custodia un pasado de gran trascendencia, sino que también abre sus puertas a delegaciones de todo el país para compartir sus costumbres, tradiciones y legado cultural. Con este intercambio, la edil reafirmó que su administración seguirá trabajando para proyectar a Frontera como un municipio con identidad fuerte, hospitalidad, futuro, orden y rumbo.