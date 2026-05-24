CFE restablece línea eléctrica tras accidente en Ramos Arizpe

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que concluyeron los trabajos de restablecimiento de una línea de transmisión de energía en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, luego de que un tractocamión impactara una torre eléctrica sobre la autopista Saltillo–Monterrey.

De acuerdo con la nota informativa emitida este 24 de mayo de 2026, los trabajos finalizaron a las 04:06 horas, logrando rehabilitar la estructura de emergencia número 55 de la línea de transmisión Cedros (CED) 93110 Apasco (APC).

La CFE señaló que durante las labores de restauración no se registraron afectaciones en el suministro eléctrico para los usuarios de la región.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 37 del libramiento Norponiente, donde la torre de transmisión de 230 mil volts resultó dañada tras el choque del tractocamión.

Asimismo, la dependencia federal indicó que desde las 12:03 horas quedó restablecido el paso vehicular en ambos sentidos de la autopista Saltillo–Monterrey.

Finalmente, la CFE reiteró su compromiso de mantener la confiabilidad del sistema eléctrico nacional mediante la atención oportuna de emergencias y la rápida recuperación de infraestructura estratégica.