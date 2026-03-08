Colocan primer antimonumento a desaparecidos

SALTILLO, COAHUILA.– En un acto de memoria, exigencia de justicia y reconocimiento a la lucha de las familias, madres buscadoras instalaron este 8 de marzo el primer antimonumento por las personas desaparecidas en la Plaza de Armas de Saltillo, como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer.

Durante la ceremonia, integrantes de los colectivos dirigieron mensajes de bienvenida y agradecimiento a las organizaciones y personas que hicieron posible la instalación del símbolo de memoria, denominado Antimonumento de la Esperanza, impulsado por el colectivo Árbol de la Esperanza.

¿Qué se dijo durante la ceremonia?

El acto inició con palabras de representantes del movimiento, entre ellas Ana Iris y Lulú, quienes destacaron la importancia de mantener viva la búsqueda de miles de personas desaparecidas y de visibilizar el dolor y la resistencia de las familias.

Posteriormente se realizó un momento solemne en el que se leyeron los nombres de mujeres que han fallecido mientras buscaban a sus hijos, así como de madres defensoras de derechos humanos que dedicaron su vida a la búsqueda de personas desaparecidas.

Entre los nombres recordados se mencionó el de Blanca Martínez, además de otras mujeres cuya lucha marcó el movimiento de búsqueda en el país.

¿Qué simboliza el antimonumento?

La lectura continuó con los nombres de mujeres desaparecidas y de víctimas de feminicidio, en un acto simbólico que buscó honrar su memoria y denunciar la violencia que enfrentan las mujeres en México.

Las participantes señalaron que el antimonumento representa un recordatorio permanente de la deuda del Estado con las familias que buscan a sus seres queridos y un llamado a la sociedad para no olvidar.

Con velas encendidas y mensajes de esperanza, las madres buscadoras reiteraron que seguirán en la lucha hasta encontrar a sus hijos e hijas, manteniendo viva la memoria y la exigencia de verdad y justicia.