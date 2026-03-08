Avanza Javier Díaz con ´Colonias al 100´

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, brigadas municipales realizan recorridos y despliegan cuadrillas de trabajo en diversos sectores de Saltillo a través del programa "Colonias al 100", con el que se mejora el entorno urbano y se atiende de manera directa las necesidades de las y los saltillenses.

Con trabajo de la mano con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas municipales realizan labores de rehabilitación de vialidades, limpieza general, deshierbe, barrido manual, retiro de basura y escombro, así como mantenimiento de espacios públicos.

El alcalde Javier Díaz destacó que dentro de estas acciones también se incluyen trabajos de embellecimiento urbano, atención a áreas verdes, limpieza de camellones, así como mantenimiento en plazas y espacios de convivencia para beneficio de las familias de cada colonia y sector atendido.

"Este programa tiene como finalidad intervenir de manera integral y, a través del trabajo coordinado de 14 dependencias municipales, los distintos sectores de la ciudad, con lo que se logra mejorar la imagen urbana y ofrecer entornos más seguros, limpios y ordenados para saltillenses y visitantes", aseguró Díaz González.

Actualmente, el Gobierno de Saltillo atiende con este programa de "Colonias al 100", de manera simultánea, los espacios públicos y vialidades del fraccionamiento Hacienda Narro, al sur de la ciudad.

Así como lugares comunes en las colonias Valle de los Almendros, Misión Cerritos, Santa Lucía, Prados de San José, entre otras más al oriente de la capital de Coahuila.

En estos sectores habitacionales y para ofrecer espacios más seguros y ordenados para niñas, niños y familias que diariamente hacen uso de estos espacios, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realiza labores de limpieza general, mantenimiento y aplicación de pintura en juegos infantiles, bancas y diverso mobiliario urbano.

Cumple Saltillo con saltillenses

Asimismo, brigadas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública llevan a cabo jornadas intensivas de rehabilitación de diversas calles al interior de estas colonias, así como en sus vialidades principales, con el objetivo de mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a automovilistas y peatones.

De manera simultánea y para garantizar la tranquilidad y paz de las y los residentes de estos sectores de la ciudad, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana cuenta con filtros de seguridad que se instalan en diversos puntos a fin de salvaguardar la integridad de la población, así como sus bienes personales.

Además, se llevan a cabo diversas actividades deportivas y culturales en los distintos espacios públicos, a fin de fortalecer el tejido social y la convivencia entre la comunidad.

Javier Díaz González reiteró que estas acciones se realizan de manera permanente en colonias de todos los sectores de la ciudad, con el compromiso de atender las necesidades de la ciudadanía y fortalecer la calidad de vida de las y los saltillenses.

El Gobierno de Saltillo destacó que dentro de este programa de "Colonias al 100", se han visto beneficiadas miles de familias de lugares como Lomas de Lourdes, La Herradura, el Barrio Mágico de Ojo de Agua, Las Teresitas y Nuevo Teresitas, Valle de San Antonio, Las Cumbres, San Francisco, Independencia, entre otros espacios más.