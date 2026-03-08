Estudiantes del Tec de Saltillo denuncian acoso y abuso en el plantel

SALTILLO, COAHUILA.- En el marco de las movilizaciones por el 8 de marzo, colectivas y manifestantes alzaron la voz contra instituciones educativas, entre ellas el Instituto Tecnológico de Saltillo, donde la directora fue señalada por presuntamente encubrir casos de abuso y acoso sexual al interior del plantel.

Durante la marcha, estudiantes y participantes exhibieron pancartas y consignas en las que denunciaron que diversas quejas presentadas por alumnas no han sido atendidas de manera adecuada, situación que —aseguran— ha permitido que las agresiones permanezcan impunes.

Las manifestantes exigieron justicia para las víctimas y pidieron a las autoridades educativas actuar con responsabilidad ante las denuncias, en lugar de minimizar o ignorar los señalamientos.

"No más silencio" y "Las escuelas también deben ser espacios seguros", fueron algunas de las consignas que se escucharon durante la protesta, en la que también se señaló que intentar ocultar estas problemáticas solo agrava la situación para las estudiantes que buscan denunciar.

Las colectivas reiteraron que visibilizar estos casos es parte de la lucha del movimiento feminista, especialmente en una fecha como el Día Internacional de la Mujer, donde miles de mujeres salen a las calles para exigir justicia, seguridad y el fin de la violencia de género.

Acciones de la autoridad

Las autoridades educativas han sido criticadas por su falta de respuesta ante las denuncias de acoso y abuso en el Instituto Tecnológico de Saltillo. Las manifestantes piden que se tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad de las alumnas y se investiguen a fondo las quejas presentadas.

Impacto en la comunidad

El movimiento feminista ha cobrado fuerza en Saltillo, donde las marchas del 8 de marzo se han convertido en un espacio para visibilizar el acoso y la violencia de género en diversas instituciones. Las estudiantes del Tec buscan que su voz sea escuchada y que se implementen cambios significativos en la cultura institucional.