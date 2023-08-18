Anuncia PT sondeo de candidatos

Frontera, Coahuila.- El Partido del Trabajo realizará un sondeo callejero denominado “El Pueblo lo decide”, donde las personas podrán marcar en una lona a los candidatos que mejor les parezca para las elecciones a presidente del próximo año.

En rueda de prensa Guadalupe Maltos, Javier Chaires y más integrantes del partido externaron que los militantes apoyan la actividad y darán a elegir entre Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Ricardo Mejía Berdeja.

“Nosotros apoyamos a Gerardo Fernández Noroña porque es parte del Partido del Trabajo, pero vamos a respetar la decisión del pueblo y por eso saldremos a las plazas principales de la región centro y desértica para den su opinión para tomarlo en cuenta”

Indicó que se instalarán con una lona donde las personas en general podrán ver los rostros de los 7 candidatos y marcar en que mejor les parezca, en un horario de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Señaló que han tenido el apoyo de la ciudadanía de Frontera como de todos los municipios, gracias a que sus oficinas siempre están abiertas para quienes más lo necesitan y haciendo gestiones en cada una de las colonias.