Aplican estrategia de Salud Mental

SALTILLO, COAHUILA.- La Oficina Inspira Coahuila mantiene el firme compromiso de apoyar las estrategias, proyectos y acciones que desde el inicio de su administración ha impulsado el gobernador Manolo Jiménez Salinas para atender la salud mental de las y los coahuilenses.

Paola Rodríguez López, su presidenta honoraria, se reunió con empresarias y empresarios comprometidos en cuidar la salud mental de quienes forman parte de sus equipos de trabajo.

La Presidenta Honoraria señaló la importancia de que las y los trabajadores gocen de una buena salud integral, ya que ello permea en su productividad y en su bienestar y convivencia diaria tanto dentro como fuera de sus lugares de trabajo.

"Estamos dando los primeros pasos para una estrategia innovadora que fortalecerá la salud mental y emocional en los centros de trabajo de Coahuila", comentó.

Abundó que esta estrategia vendrá a engrosar las acciones que se están desarrollando en toda la entidad en este tema, acciones con las que se sigue cumpliendo uno de los compromisos de campaña del Mandatario estatal y que fue muy pedido por la gente: la atención a la salud mental de las y los coahuilenses.

Paola Rodríguez agradeció y reconoció la voluntad y el real compromiso de las y los empresarios que se dieron cita en esta primera reunión, por atender la salud emocional de sus trabajadores.

En esta reunión estuvieron presentes Luis Olivares Martínez, secretario de Economía; Cecilia de la Garza, directora general de Inspira; directoras y directores de recursos humanos de empresas como BorgWarner, John Deere, Magna Internacional, Whirlpool, MartinRea, Lear, Daimler Truck, y General Motors.