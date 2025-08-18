Muere Néstor por la golpiza de ´Baby Rap´

Tras tres días de agonía con un diagnóstico de muerte cerebral, Néstor Alejandro Zamora Le-dezma, de 36 años, falleció la mañana de este domingo a consecuencia de las graves lesiones que sufrió durante una violenta agresión ocurrida el pasado viernes en la colonia Colinas de Santiago.

El señalado como presunto responsable es Diego Sánchez Coronado, conocido en el mundo de la lucha libre como "Baby Rap", quien según testigos habría empleado técnicas propias de su profe-sión durante la pelea que terminó por arrebatarle la vida a Néstor.

El ataque se registró en plena vía pública durante la mañana del jueves. Vecinos del sector relata-ron que ambos hombres comenzaron una discusión que rápidamente escaló a los golpes. En me-dio del altercado, Diego habría sometido brutalmente a su contrincante, dejándolo inconsciente.

Néstor fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde permaneció intubado bajo un estado de muerte cerebral hasta que esta mañama se confirmó su fallecimiento.

Desde el mismo día de los hechos, el luchador fue asegurado por las autoridades y quedó a dispo-sición de la Fiscalía General del Estado, donde permanece bajo investigación por su probable res-ponsabilidad en el homicidio.

Las autoridades continúan integrando la carpeta del caso para determinar la situación legal del detenido, mientras familiares y amigos de la víctima exigen justicia.