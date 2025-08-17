T-Rex Ramos Arizpe triunfa sobre Halcones de Saltillo en la final

Los T-Rex de Ramos Arizpe F.C. escribieron su primer gran capítulo al proclamarse campeones de la Copa Coahuila 2025, torneo amistoso que celebró su primera edición el 15 y 16 de agosto en el Estadio Olímpico de Saltillo.

En la final, el cuadro ramosarizpense derrotó 1–0 a Halcones de Saltillo con gol de Said Barrera, ante una buena entrada y ambiente familiar en las gradas.

El certamen, organizado en Saltillo, reunió a Halcones de Saltillo, Saltillo Soccer, T-Rex de Ramos Arizpe e Irritilas FC en un formato de semifinales y final.

La Copa se transmitió por plataformas locales, lo que permitió a la afición seguir los encuentros y alimentar la conversación en redes sociales.

En el duelo por el título, T-Rex mostró solidez y oficio para administrar la ventaja mínima y frustrar los embates de Halcones, que llegaron a la definición tras superar su semifinal.

Al término del juego, la cuenta oficial de Halcones reconoció a los campeones y destacó la entrega de ambos planteles, mientras que el perfil del nuevo club celebró el logro "en su debut en el fútbol", subrayando el respaldo de su afición.

Además del resultado, la Copa dejó postales del ambiente en el Olímpico: familias, barras locales y transmisiones en vivo que acercaron la experiencia a quienes no pudieron asistir.

Para T-Rex, escuadra de reciente creación que disputará la Liga TDP, el título funciona como carta de presentación y mensaje competitivo rumbo a su primera campaña.

La organización confirmó que el objetivo del torneo es consolidarlo como "clásico" de pretemporada en la región sureste, con Halcones como anfitrión y con cobertura de medios locales y streaming.

La primera Copa Coahuila cerró así con un campeón debutante y con la promesa de volver en 2026 con mayor participación y proyección.