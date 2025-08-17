Imputado por lesiones a sobrino ausente en audiencia judicial

Edgar N, imputado por el delito de lesiones calificadas en agravio de su sobrino Brayan Uriel García Garibay, podría ser declarado sustraído de la acción de la justicia, luego de no presentarse a la audiencia a la que había sido citado por el juez que lleva la causa penal 951/2022.

El juez de control había otorgado una nueva fecha para que el imputado compareciera voluntariamente, pero advirtió que de no hacerlo, perdería el derecho a llevar su proceso en libertad y se giraría una orden de aprehensión en su contra.

Los hechos ocurrieron en 2022, cuando la víctima, entonces de 21 años, fue apuñalada en el abdomen por su tío durante una riña familiar mientras ambos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en las inmediaciones del antiguo rastro de la colonia Occidental.

De acuerdo con la investigación, la pelea comenzó como una discusión entre ambos, pero escaló hasta que Edgar N, de 38 años en ese entonces, tomó un cuchillo y agredió a su sobrino, causándole una herida grave.

Durante el altercado, una mujer identificada como Griselda, familiar de ambos, intentó intervenir, pero se desmayó al presenciar la agresión, lo que provocó una mayor conmoción entre los presentes. De inmediato, se solicitó el apoyo de servicios de emergencia y autoridades.

Elementos de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios al joven y lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Fue detenido, pero no compareció ante el juez. En su momento, Edgar N fue detenido por elementos de la policía municipal y puesto a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, no cumplió con las comparecencias procesales posteriores, lo que derivó en la orden judicial de presentarse o ser aprehendido.

De no acudir a la próxima audiencia, el juez lo declarará formalmente sustraído de la acción de la justicia, perdiendo cualquier beneficio procesal que pudiera tener, incluida la posibilidad de llevar el juicio en libertad.