Instituto Coahuilense de la Juventud y municipio de Frontera apoyan a estudiantes

FRONTERA, COAHUILA.- Con una respuesta positiva por parte de la ciudadanía y funcionarios municipales, finalizó la campaña Mochilatón 2025, iniciativa encabezada por el Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE) en conjunto con el Departamento de Juventud del municipio de Frontera, con el objetivo de apoyar a niñas y niños que próximamente regresarán a clases.

Durante la colecta se lograron reunir más de 100 mochilas y cuadernos, que serán entregados a estudiantes de nivel básico mediante un proceso de registro en línea. La dinámica busca beneficiar a familias que enfrentan dificultades económicas ante el inicio del ciclo escolar.

Gustavo de la Torre, coordinador de Juventud en Frontera, destacó que esta es la primera vez que se lleva a cabo esta campaña en el municipio y subrayó la buena aceptación tanto de la población como de los funcionarios públicos.

"Gracias a la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú llevaremos este apoyo para ayudar en la economía de los padres de familia y que no se preocupen por gastar en mochilas o cuadernos. Son mochilas en muy buen estado y nuevas", puntualizó.

De acuerdo con los organizadores, en los próximos días se habilitará un enlace en redes sociales para que los padres de familia puedan registrar a sus hijos y acceder a este beneficio. La campaña Mochilatón 2025 representa un esfuerzo comunitario por brindar condiciones más equitativas a estudiantes en su regreso a las aulas, fortaleciendo la participación ciudadana y el compromiso social.