Alcaldesa de Frontera destaca coordinación con Claudia Sheinbaum

Tras el reciente encuentro entre el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, subrayó la importancia de mantener una coordinación estrecha entre los tres niveles de gobierno para impulsar programas en beneficio de la región Centro del estado.

En entrevista, la edil fronterense señaló que la relación institucional entre el gobierno estatal y la presidencia de la República ha sido constante y productiva, y llamó a reforzar este trabajo conjunto para atender temas prioritarios como la seguridad y la atención a mujeres en situación de violencia.

"El trabajo en equipo siempre lo ha tenido el gobernador con la presidenta. Siempre ha acudido y solicita; cuando ella viene al estado se le da atención especial. Lo que nos pide es estar trabajando de la mano con programas como el de Centro Libre, que es entre los tres órdenes de gobierno, al igual que en seguridad", expresó Pérez Cantú.

La alcaldesa explicó que el programa Centro Libre tiene como objetivo brindar atención integral a mujeres víctimas de violencia, canalizándolas con psicólogas o con el Ministerio Público, dependiendo del tipo de agresión sufrida.

En este contexto, destacó que Coahuila continúa posicionándose como uno de los estados con mejores índices de seguridad a nivel nacional, lo que —dijo— ha sido reconocido por la propia presidenta Sheinbaum.

"Sé que la presidenta trae buenos proyectos para Coahuila, pero también sé que esos llegan gracias a la cercanía del gobernador. Esperemos que esto siga así, para que lleguen más apoyos y mejores cosas para Frontera", agregó.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, reiteró el compromiso del municipio de seguir colaborando en iniciativas que fortalezcan el bienestar de las familias coahuilenses, particularmente en rubros como la prevención de la violencia, salud y desarrollo social.