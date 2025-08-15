ENTREGA DE CEMENTO A BAJO COSTO IMPULSA LA CONSTRUCCIÓN DE HOGARES DIGNOS EN SABINAS

SABINAS, COAH.- En el marco del programa estatal Mejora Coahuila, promovido por el Gobernador Manolo Jiménez, se llevó a cabo la entrega de un camión de cemento a bajo costo para beneficiar a familias sabinenses. Esta iniciativa tiene como propósito principal apoyar la mejora de viviendas y fomentar la construcción de espacios seguros y dignos para quienes más lo necesitan.

El programa, coordinado por Gabriel Elizondo Pérez, en colaboración con Claudia Garza Iribarren, coordinadora municipal en Sabinas, busca acercar materiales de construcción de calidad a precios accesibles. Gracias a esta estrategia, muchas familias pueden avanzar en sus proyectos habitacionales sin que el costo de los insumos represente una barrera insuperable.

Durante la entrega, se destacó que este tipo de acciones no solo fortalecen el patrimonio familiar, sino que también promueven el desarrollo social y económico de la región. Al facilitar el acceso a materiales básicos, se impulsa la autoconstrucción, se generan empleos locales y se mejora la calidad de vida de cientos de ciudadanos.

Gabriel Elizondo Pérez subrayó que Mejora Coahuila es un programa que escucha y responde a las necesidades reales de la gente, mientras que Claudia Garza Iribarren reafirmó el compromiso del gobierno municipal de seguir trabajando de la mano con el estado para llevar más beneficios a las colonias y comunidades de Sabinas.

Con esta entrega, el Gobierno de Coahuila reafirma su visión de construir un estado más justo y solidario, donde cada familia tenga la oportunidad de edificar su hogar con dignidad. La acción representa un paso más hacia el fortalecimiento del tejido social y el bienestar colectivo.