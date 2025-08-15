Persona atendida por Cruz Roja en Hotel San Jorge

SABINAS, COAH. - Una intensa movilización de unidades de la Cruz Roja se registró este jueves en el centro de la ciudad, tras el reporte de una persona lesionada en el antiguo Hotel San Jorge, actualmente en proceso de remodelación. El incidente ocurrió en el cruce de las calles Morelos y Madero, donde se ubica el histórico edificio.

Paramédicos acudieron de inmediato al llamado de auxilio y brindaron atención a Luis N., un joven de 24 años que presentaba una fuerte lumbalgia. De acuerdo con Nicolás Puente González, coordinador de paramédicos de la Cruz Roja Sabinas, el padecimiento se activó mientras el trabajador realizaba maniobras en el interior del inmueble.

Tras ser estabilizado en el lugar, Luis N. fue trasladado al Centro Médico Sabinas para recibir atención especializada. Aunque su condición no fue reportada como grave, se indicó que requerirá reposo y tratamiento para evitar complicaciones mayores.

De acuerdo a versiones de testigos de los hechos, el lesionado es familiar directo de la dueña del inmueble, quien había solicitado la presencia de los paramédicos en el lugar.

El hecho causó inquietud entre los ciudadanos que notaron la presencia de las ambulancias y unidad de rescate de la Cruz Roja en el lugar, ante la posibilidad de tratarse de un hecho que involucrara a más personas.