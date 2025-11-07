DIF San Buenaventura entrega aparatos ortopédicos en comunidades rurales

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal de San Buenaventura refuerza su compromiso con las familias más vulnerables al continuar con la entrega de aparatos ortopédicos en comunidades rurales, como parte de las acciones permanentes de atención social que impulsa el Gobierno Municipal.

El alcalde Javier Flores Rodríguez, acompañado por el coordinador regional del DIF Coahuila, Diego Siller, y la directora del DIF Municipal, Ilse Lozano, encabezó la jornada de trabajo en la que se visitaron diversas comunidades para realizar la entrega directa de los apoyos a las personas que previamente los habían solicitado durante el sondeo realizado por el organismo asistencial.

Durante el recorrido, se distribuyeron andaderas, bastones, sillas para regadera y retretes móviles, artículos que contribuirán a mejorar la movilidad y la calidad de vida de personas con discapacidad, adultos mayores y pacientes en proceso de rehabilitación.

La ruta de entrega incluyó los ejidos Rosa de Guadalupe, San Lorenzo, Higueras y San Blas, donde las autoridades escucharon de manera directa las necesidades de la población y reiteraron su compromiso de mantener una atención cercana, sensible y constante hacia las comunidades rurales.

El alcalde Javier Flores Rodríguez destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal y el DIF Estatal, con el objetivo de que los apoyos lleguen de forma oportuna y transparente a quienes más lo necesitan.

"El apoyo a nuestra gente no se detiene. Seguiremos gestionando y trabajando para que estos beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan. En San Buenaventura estamos comprometidos con el bienestar de cada familia", expresó el edil durante la entrega.

Por su parte, el coordinador regional del DIF Coahuila, Diego Siller, reconoció el esfuerzo del DIF Municipal por mantener una presencia constante en las comunidades y destacó que este tipo de acciones son resultado del trabajo en equipo con el gobierno estatal, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Paola Rodríguez López.

El recorrido concluyó con el agradecimiento de las y los beneficiarios, quienes expresaron su reconocimiento por el acompañamiento y el apoyo brindado, señalando que estos programas representan un alivio significativo para las familias que enfrentan dificultades económicas o problemas de salud.

Con estas acciones, el DIF San Buenaventura reafirma su compromiso de seguir llevando bienestar, inclusión y esperanza a las zonas rurales, fortaleciendo la política social del municipio y garantizando que nadie se quede sin la atención que merece.