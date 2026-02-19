Sari Pérez Cantú entrega alimento forrajero a productores en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Tras gestiones llevadas a cabo por la alcaldesa Sari Pérez Cantú, productores pecuarios del municipio fueron beneficiados con la entrega de alimento forrajero y suplemento para ganado, como parte de un programa impulsado por el Gobierno del Estado. La distribución se llevó a cabo en el municipio de Nadadores y tuvo alcance para productores de Frontera y Castaños.

El director de Fomento Agropecuario, Ricardo Rodríguez, informó que este apoyo responde a solicitudes realizadas desde el pasado mes de diciembre por productores locales, quienes finalmente recibieron respuesta favorable. En total, se entregaron dos toneladas con 650 kilogramos de alimento, destinadas a fortalecer la actividad ganadera en la región.

Detalló que el beneficio fue otorgado a tres productores de Frontera dedicados a la crianza de bovinos, caprinos y ovinos, es decir, ganado mayor y menor. Entre ellos se encuentra la señora María del Refugio Torres Verástegui, del ejido La Cruz, Elvira Santos Guía de Pozuelos de Abajo, así como Jesús Reynaldo Barajas Valdés, de Pozuelos de Arriba, quienes cuentan con hatos de cabras y vacas.

Rodríguez destacó que, siguiendo las instrucciones de la alcaldesa Sari Pérez Cantú, el municipio mantiene la gestión permanente de apoyos ante instancias estatales, con el objetivo de respaldar a los productores pecuarios y fortalecer el campo fronterense ante las condiciones adversas que enfrenta el sector.

Para la edil, tener la cercanía con los productores del campo y gestionar apoyos ha sido una constante en su administración reiterando el compromiso con las áreas rurales del municipio.