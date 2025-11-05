Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora lidera entrega de programa alimentario en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el firme compromiso de respaldar a las familias de las comunidades rurales, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó la entrega del programa alimentario a habitantes de este sector, contribuyendo así a mejorar su bienestar y calidad de vida.

El evento se llevó a cabo en el Centro Cívico de la colonia Independencia, donde la presidenta municipal, acompañada del Coordinador de Desarrollo Rural en la Región, Juan Antonio Velasco, realizó la entrega de apoyos alimentarios a familias provenientes de distintos ejidos de Castaños.

"Estoy muy contenta de poder hacer entrega de estas 101 despensas para nuestra gente del campo. Agradezco profundamente al Gobernador Manolo Jiménez Salinas por este gran beneficio que llega a nuestro municipio. No queda duda que cuando trabajamos en coordinación, logramos grandes cosas", expresó la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora.

La presidenta municipal destacó que gracias al esfuerzo conjunto entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, se han logrado aterrizar diversos proyectos y programas que fortalecen a los habitantes de las 24 comunidades rurales del municipio.

Desde el inicio de la administración, se han impulsado iniciativas como la entrega de pollinaza, semilla de avena, jornadas de atención médica, mejoramiento de espacios públicos en los ejidos, rehabilitación de caminos, entre otros apoyos que contribuyen al desarrollo económico y social de las familias del campo.

"Quiero aprovechar ese evento para reafirmar mi compromiso con nuestra gente de las comunidades rurales, seguiremos tocando puertas para que más apoyos lleguen al campo", afirmó la edil.

Durante el evento, Sifuentes Zamora también invitó a la ciudadanía a participar en la Caravana de la Salud, que se realizará este viernes a las 10:00 de la mañana en la Plaza Principal, donde se ofrecerán servicios gratuitos como detección de diabetes, hipertensión, vacunación, atención médica a la infancia y adolescencia, además de campañas de salud animal y acciones contra el dengue.

"Invitamos a todas las familias de Castaños y de los ejidos a aprovechar estos servicios. La salud es una prioridad y juntos podemos cuidar nuestro entorno, mantener limpios nuestros patios y prevenir enfermedades", concluyó la alcaldesa.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños reafirma su compromiso con el desarrollo y bienestar de las familias del campo, impulsando programas que fortalecen la unión, el progreso y la calidad de vida en cada comunidad.