Coahuila afectado por recortes presupuestales: diputada Edna Dávalos

SALTILLO, COAHUILA.- La diputada local Edna Dávalos hizo un llamado al Gobierno Federal y a los legisladores en la Cámara de Diputados para reconsiderar los recortes presupuestales que impactan a Coahuila, los cuales, dijo, limitan el desarrollo de infraestructura, los apoyos sociales y la competitividad del estado.

La legisladora señaló que en los últimos años el norte del país ha sido afectado con reducciones en el presupuesto federal, lo que ha frenado la ejecución de obras viales, caminos rurales y programas de bienestar para las familias. "Esto afecta muchísimo la posibilidad de hacer infraestructura y de seguir impulsando el crecimiento de las regiones", expresó.

Dávalos destacó que, pese a los recortes federales, el Congreso del Estado ha actuado con responsabilidad al destinar recursos suficientes para mantener la seguridad y el desarrollo en Coahuila.

"Desde el Congreso hemos sido muy responsables en asignar el presupuesto necesario para que el gobernador pueda continuar con las obras y apoyar a los ayuntamientos", apuntó.

La diputada insistió en que el Gobierno Federal debe recapacitar y devolver a los coahuilenses una parte justa de lo que el estado aporta en impuestos.

"Coahuila contribuye mucho a la Federación, con el esfuerzo de hombres y mujeres trabajadoras, y no es justo que nos regresen tan poco. Los recortes son un atentado contra el crecimiento de la entidad más competitiva del país", afirmó.

Dávalos cuestionó además la falta de transparencia sobre el destino de los ahorros generados por las reducciones. "Lo más sorprendente es que cuando se pide una explicación sobre a dónde se va ese dinero, nadie sabe responder. Es algo que debemos analizar con seriedad porque los recortes afectan a todos los coahuilenses", advirtió.