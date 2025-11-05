Alcalde de Saltillo entrega rehabilitación de área deportiva en colonia Nazario S. Ortiz Garza

SALTILLO, COAHUILA.- Por segundo día consecutivo, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó la rehabilitación de un área deportiva, como parte del programa "Activa tu Parque".

En esta ocasión, cortó el listón inaugural de la cancha de usos múltiples en la colonia Nazario S. Ortiz Garza.

Díaz González afirmó que estas obras son gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y de la iniciativa privada, quienes se suman para mejorar esas áreas y devolverles vida.

"Así vamos a seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, con la iniciativa privada y con las y los vecinos de los diferentes sectores de Saltillo, en proyectos que hagan comunidad y mejoren la calidad de vida de la gente", declaró.

El Alcalde recordó que el martes entregó la rehabilitación de la cancha de fútbol del parque Carlos R. González, al sur de la ciudad, y en esta ocasión fue el área de usos múltiples de la colonia Nazario S. Ortiz Garza, al poniente de Saltillo.

Agregó que, además de estas dos en mención, ya se concluyó la plaza Mirasierra Spurs, la plaza Skate Park Saltillo 2000, así como las de las colonias Roma y Benito Juárez; mientras que están en proceso las del parque Jesús Carranza, El Minero, Gustavo Espinoza Mireles y Abraham Curbelo.

Respecto a la cancha de la Nazario Ortiz Garza, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, comentó que los trabajos consistieron en la rehabilitación de la superficie de la cancha, colocación de porterías y tableros de básquetbol, colocación de luminarias, bancas de descanso, así como limpieza y reforestación.

"Activa tu Parque es uno de los programas insignia de esta administración municipal, vamos avanzando para acercar la cultura y el deporte a todos los rincones del municipio", apuntó Nerio Maltos.

En representación de las y los vecinos del sector, Andrea Parra Martínez, agradeció al alcalde Javier Díaz González por este beneficio que será aprovechado por la niñez y juventud de esa colonia.

"Este espacio representa un punto de encuentro para nuestra niñez y juventud; no solo es la mejora de la infraestructura, sino un lugar para hacer comunidad por eso lo cuidaremos y aprovecharemos", afirmó Parra Martínez.

En el evento también estuvo el regidor, Eduardo Morelos Jiménez; el director del Instituto Estatal del Deporte, Antonio Cepeda Licón; el director del Instituto Municipal de Planeación, Alberto Salinas de las Fuentes; la vecina del sector, Guadalupe Olguín Romero; así como demás integrantes del Cabildo, titulares de dependencias municipales; miembros del Comité Pro Plaza y del Consejo Ciudadano de Activa tu Parque.