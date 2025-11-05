Transporte Gratuito en Saltillo Supera las Expectativas con Más de 530 Mil Usuarios

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, anunció que el sistema de transporte gratuito en la ciudad ha superado las expectativas al registrar más de 530 mil usuarios durante su primer mes de funcionamiento en las dos rutas troncales.

"Vamos por el buen camino. Seguiremos fortaleciendo nuestro sistema de movilidad con el rediseño de rutas que estamos preparando para iniciar en 2026, de modo que las y los saltillenses tengan una mejor opción de transporte público", señaló el edil.

El servicio gratuito, que opera desde las 5:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche, ha permitido recabar información valiosa sobre los horarios y trayectos con mayor afluencia, lo que permitirá ajustar la cantidad de unidades en las rutas más transitadas.

"Por ejemplo, en la tarde, los trayectos del Tec Saltillo, el Seguro Social, Aldama y Allende son muy concurridos. Ahí es probable que aumentemos las unidades. También en la ruta que va de poniente a oriente, donde mucha gente sale muy temprano desde la colonia Valencia o Saltillo 2000", explicó Díaz.

El alcalde destacó que el análisis de datos obtenido en este primer mes permitirá "perfeccionar el servicio y ofrecer cada vez una mejor experiencia a las y los saltillenses", en el marco del objetivo municipal de consolidar un sistema de movilidad eficiente, sustentable y accesible para todos.