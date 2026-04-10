Yesica Sifuentes entrega 38 toneladas de alimento a productores en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el firme objetivo de seguir fortaleciendo al sector rural, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó la entrega de 38 toneladas de suplemento alimenticio, beneficiando de manera directa a más de 369 productores de diversas comunidades del municipio.

El evento se llevó a cabo en el Centro Cívico de la colonia Independencia, donde la Presidenta Municipal destacó que este tipo de apoyos representan una herramienta fundamental para el desarrollo del campo, al permitir a los productores mejorar la alimentación de su ganado, especialmente en temporada de sequía.

Este suplemento alimenticio contribuye directamente a mantener en buenas condiciones al ganado, mejorar su rendimiento, fortalecer su salud y, en consecuencia, garantizar una mayor productividad para las familias que dependen de esta actividad, impactando positivamente en su economía.

Esta entrega se realizó en coordinación con el Departamento de Fomento Agropecuario, como parte de las acciones estratégicas del Gobierno Municipal y Estatal para respaldar a quienes diariamente trabajan la tierra y sostienen una de las principales fuentes de desarrollo del municipio.

Durante su mensaje, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora reiteró su compromiso firme con el campo, señalando que su administración continuará impulsando programas y acciones que atiendan de manera directa las necesidades de las familias de las comunidades rurales.

"El campo es una prioridad para nuestro gobierno, porque sabemos que de aquí nace gran parte de la economía de nuestras familias. Vamos a seguir gestionando apoyos, acercando programas y trabajando de la mano con nuestros productores para que tengan mejores condiciones y más oportunidades de salir adelante", expresó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora subrayó que fortalecer al sector agropecuario no solo beneficia a quienes se dedican a esta actividad, sino que impacta de manera positiva en toda la comunidad, al generar empleo, impulsar la economía local y garantizar el abasto de productos básicos.

El Gobierno Municipal de Castaños reafirma su compromiso con el desarrollo del campo, demostrando que cuando se apoya a los productores, se construye un futuro más fuerte, justo y próspero para todas y todos.