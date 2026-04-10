Colapso de barda en Frontera causa daños a camioneta de Transportes Faz

FRONTERA, COAHUILA.- Habitantes de la colonia Bellavista denunciaron el presunto descuido por parte de una empresa, luego de que una barda colapsara sobre la calle Aquiles Serdán, provocando daños materiales a una camioneta perteneciente a Transportes Faz.

De acuerdo con los vecinos, la estructura llevaba años deteriorándose debido a las lluvias constantes, sin que los propietarios del terreno atendieran la situación. La caída más reciente ocurrió tras las precipitaciones registradas en días recientes, lo que generó molestia e incertidumbre entre quienes viven en la zona.

Karla García, vecina con 32 años de residencia en la colonia, señaló que no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo. Recordó que hace dos años, durante una fuerte tormenta, parte de la misma barda se vino abajo, lo que ocasionó que el agua ingresara a una vivienda de la cuadra.

En esta ocasión, además del colapso de la estructura, los habitantes afectados reportaron nuevamente la entrada de agua a sus domicilios, agravando las condiciones en el sector.

"Los dueños ya sabían que la pared estaba en malas condiciones, pero no hicieron nada; ahora solo colocarán malla y con una retroexcavadora están moviendo la grava del mismo terreno", expresó la vecina afectada.

Los colonos hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que intervengan y obliguen a los responsables a realizar reparaciones adecuadas, ya que temen que continúen los riesgos para las familias que habitan en la zona.